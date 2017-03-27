Ивелин Попов согласился перейти в «Фенербахче»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов согласился продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», сообщает Ajansspor.com.

Вчера появилась новость, что руководство турецкого клуба планирует обменять Эммануэля Эменике на Попова. По информации источника, болгарин уже дал согласие на переход.

- Я с удовольствием продолжу карьеру в «Фенербахче», - сказал Попов. Его контракт с красно-белыми закончится в 2019 году.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год, на его счету 51 матч и 24 гола в составе красно- белых. В текущем сезоне Попов провел за красно-белых 14 матчей и забил два мяча.