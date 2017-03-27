Вячеслав Фетисов: Если МОК и НХЛ не могут договориться из-за денег, то это глупость
Двукратный
олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о разногласиях между МОК и НХЛ
в вопросе участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
«Это странная ситуация. Приезд знаменитых хоккеистов на Игры – визитная карточка МОК. Да и формат «лучшие против лучших» позволяет увидеть тенденции и направление развития этой замечательной игры. Если дело только в деньгах, то это глупость какая-то.
Осталось не так много времени. В прошлые года переговоры также были затянуты до критической даты. Но лично мне было бы интересно посмотреть на лучших хоккеистов во время самого значимого для спорта соревнования», – сказал Фетисов в интервью Lenta.ru.
Напомним, МОК и НХЛ пока не могут договориться об участии игроков лиги в Играх в Пхенчхане.
Ожидается, что окончательное решение будет принято не позднее апреля.