Вячеслав Фетисов: Если МОК и НХЛ не могут договориться из-за денег, то это глупость

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о разногласиях между МОК и НХЛ в вопросе участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Это странная ситуация. Приезд знаменитых хоккеистов на Игры – визитная карточка МОК. Да и формат «лучшие против лучших» позволяет увидеть тенденции и направление развития этой замечательной игры. Если дело только в деньгах, то это глупость какая-то.

Осталось не так много времени. В прошлые года переговоры также были затянуты до критической даты. Но лично мне было бы интересно посмотреть на лучших хоккеистов во время самого значимого для спорта соревнования», – сказал Фетисов в интервью Lenta.ru.

Напомним, МОК и НХЛ пока не могут договориться об участии игроков лиги в Играх в Пхенчхане.

Ожидается, что окончательное решение будет принято не позднее апреля.