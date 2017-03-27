«РЕН ТВ»: Тарасов дал комментарий о сборной по тому же номеру телефона, что и раньше

Телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что комментарии полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова по поводу игры сборной России были получены с того же номера, с которого он и раньше давал интервью.

Ранее «РЕН ТВ» опубликовал телефонную запись, где Тарасов раскритиковал игру сборной России в матче с командой Кот-д'Ивуара, назвав футболистов российской команды «лузерами» и «лохами». Сам футболист заявил, что не давал комментарии телеканалу по игре сборной России. В связи с этим он ждет опровержения своих слов.

«Ранее журналисты звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам», – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, команда Станислава Черчесова 24 марта в Краснодаре проиграла сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. 28 числа россияне в Сочи проведут матч с Бельгией.

