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Агент: Дзюбу не хотели брать в дубль «Спартака» из-за характера

Источник:  Sports.ruКомментарии

Первый агент футболиста Артема Дзюбы Глеб Панферов рассказал, почему «Спартак» не хотел брать нападающего в дубль. 

– Когда вы взялись за Дзюбу?

– Ему было шестнадцать. Он еще играл за школу «Спартака», и его не хотели брать в дубль. Через того же Талалаева, работавшего в «Спартаке» помощником Скалы, я договорился с тренером Сергеем Родионовым, чтобы Дзюбе разрешили хотя бы тренироваться с дублем. Я ходил на все его матчи, ездил с ним на турнир Гранаткина, поэтому видел в нем перспективу и считал, что он вырастет в сильного форварда.

– Почему «Спартак» не хотел брать Дзюбу в дубль?

– Из-за его характера. Он же всегда высказывает свое мнение. Лет в тринадцать, например, он на год ушел из «Спартака» в академию Есауленко. Руководителям «Спартака» не нравилась его нагловатость и раскованность. 

– Другие агенты интересовались Дзюбой, когда ему было шестнадцать?

– Нет, обычно агенты в России тупо берут количеством. Подписывают всех подряд и смотрят, кто из них выплывет. Я же работал точечно с теми, в ком видел перспективу. Дзюба стал моим первым клиентом. Я уже почти договорился со спортивным директором «Спартака» Федотовым и техническим директором Смоленцевым о профессиональном контракте для Артема, но его родители решили, что им нужен более серьезный агент, который поддержит их материально. Я спросил Артема: «Что не так?» – «Все вопросы к родителям. Они все решают». Так всегда отвечают игроки, уходящие к другим агентам.

– У вас же был агентский контракт с Дзюбой?

– Да, двухлетний. Как контракт закончился, он и ушел, не вспоминая, что я делал для него раньше, - цитирует агента Sports.ru.

Напомним, что Дзюба играл за «Спартак» с 2006 по 2015 годы, выступал на правах аренды за «Томь» и «Ростов». В 2015 году нападающий перешел в «Зенит».  

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