Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Голландии. Об этом заявил директор по профессиональному футболу Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо.

«Надеемся, мы договоримся с новым тренером. Но это будет не через неделю. Логичным будет назначить тренера перед матчами в июне.

Список кандидатов включает разные имена, в том числе иностранные. Рональд Куман, без сомнения, может стать тренером. Но у него контракт с клубом», – приводит Goal.com слова Декоссо.

Накануне после поражения от Болгарии (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года Королевский футбольный союз Нидерландов отправил в отставку главного тренера «оранжевых» Данни Блинда.

Ранее стало известно, что при новом тренерском штабе будет создан совет экспертов и консультантов, который может возглавить бывший тренер национальной команды Луи ван Гал.