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Куман входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Голландии

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Голландии. Об этом заявил директор по профессиональному футболу Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо.

«Надеемся, мы договоримся с новым тренером. Но это будет не через неделю. Логичным будет назначить тренера перед матчами в июне.

Список кандидатов включает разные имена, в том числе иностранные. Рональд Куман, без сомнения, может стать тренером. Но у него контракт с клубом», – приводит Goal.com слова Декоссо.

Накануне после поражения от Болгарии (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года Королевский футбольный союз Нидерландов отправил в отставку главного тренера «оранжевых» Данни Блинда.

Ранее стало известно, что при новом тренерском штабе будет создан совет экспертов и консультантов, который может возглавить бывший тренер национальной команды Луи ван Гал.

Матч

Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)

Голы

Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).

Состав

Болгария: Михайлов, Занев (Недляков, 86), Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Краев, 68), Делев (Бодуров, 88)

Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция

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