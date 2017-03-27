Куман входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Голландии
Главный тренер «Эвертона»
Рональд Куман входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной
Голландии. Об этом заявил директор по профессиональному футболу Королевского футбольного
союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо.
«Надеемся, мы договоримся с новым тренером. Но это будет не через неделю. Логичным будет назначить тренера перед матчами в июне.
Список кандидатов включает разные имена, в том числе иностранные. Рональд Куман, без сомнения, может стать тренером. Но у него контракт с клубом», – приводит Goal.com слова Декоссо.
Накануне после поражения от Болгарии (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года Королевский футбольный союз Нидерландов отправил в отставку главного тренера «оранжевых» Данни Блинда.
Ранее стало известно, что при новом тренерском штабе будет создан совет экспертов и консультантов, который может возглавить бывший тренер национальной команды Луи ван Гал.
Матч
Болгария - Голландия - 2:0 (2:0)
Голы
Делев 5 (1:0). Делев 20 (2:0).
Состав
Болгария: Михайлов, Занев (Недляков, 86), Манолев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Славчев, Костадинов, Попов С., Попов И. (Краев, 68), Делев (Бодуров, 88)
Голландия: Зут, Мартинс Инди, Карсдорп, Блинд Д., де Лигт (Худт, 46), Промес (де Йонг, 69), Классен, Строотман, Роббен, Вейналдум (Снейдер, 46), Дост
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
25 марта 22:45, Василь Левски, Онлайн-трансляция