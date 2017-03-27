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Максим Майоров: Я с Вестерлундом лично не знаком. Поживем – увидим

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров прокомментировал назначение на пост главного тренера Эркки Вестерлунда.

– Я не знаю, как воспринял. Моя работа не комментировать это, а просто выходить на лед и выполнять задания, стараться максимально помочь команде. Честно, пока ничего не могу сказать. Это, наверное, не в моей компетенции.

– Тренер-легионер – это хорошо или плохо?
– В жизни все относительно. Есть какие-то моменты, люди. У всех есть свои плюсы и минусы. Я с этим тренером лично не знаком. Поживем – увидим, – цитирует Майорова «Бизнес Online».

Вестерлунд будет впервые работать в российском клубе, ранее он тренировал в КХЛ «Йокерит» (2014-2016). Его контракт с «Салаватом Юлаевым» рассчитан на два года.

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