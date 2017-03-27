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Марадона подает в отставку с должности посла ФИФА

Источник:  Goal.comКомментарии

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона больше не намерен быть послом ФИФА.

- Я уже подал заявление на увольнение, - заявил аргентинец.

Такое решение Диего принял в знак протеста против назначения известного телеведущего Марсело Тинелли менеджером национальных команд Аргентины по футболу.

Сообщается, что президент ФИФА Джанни Инфантино пока не рассматривал заявление аргентинца об отставке.

Диего Марадона стал официальным послом ФИФА 9 февраля 2017 года.


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