Максим Гончаров: Назначение Вестерлунда воспринял положительно

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров рассказал о том, как отреагировал на назначение финна Эркки Вестерлунда главным тренером команды.

– Положительно, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Гончарова. – Сейчас конец сезона, мы по ходу сезона посмотрим, что будет.

– Вам нравится стиль, который он пропагандирует?

– Я не могу говорить про стиль. Нужно прожить, почувствовать процесс. Поэтому со стороны мне сложно судить.

– Когда объявили нового главного тренера, груз с плеч упал? Наверняка ждали, когда назначат нового специалиста.

– Нет, мы понимали, что будет другой тренер. Мы просто ждали решения, кто будет.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Игоря Захаркина «Салават Юлаев» занял шестое место в регулярном чемпионате Восточной конференции и в первом раунде плей-офф в пяти матчах проиграл серию «Ак Барсу». После этого клуб объявил об отставке тренерского штаба.