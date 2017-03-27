ФИФА: Допинг-контроль сборной России является стандартной процедурой, применяемой перед Кубком конфедераций

В пресс-службе ФИФА прокомментировали проверку на допинг сборной России после матча с с Кот-д'Ивуаром (0:2).

25 марта в расположение сборной России в Краснодаре прибыли инспекторы допинг-контроля из лаборатории, аккредитованной WADA, и уполномоченной проводить проверку игроков команд-участников предстоящего в России Кубка Конфедераций.

- Допинг-контроль, который проводился в сборной России, является стандартной антидопинговой процедурой, применяемой перед Кубком конфедераций. Все команды, которые буду участвовать в этом турнире, пройдут допинг-контроль или уже прошли его, - сообщили в пресс-службе ФИФА.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).