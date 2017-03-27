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Сергей Ковалев: Уорд – перепуганный сукин сын. Моя цель – нокаутировать его в реванше

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Российский полутяж Сергей Ковалев негативно высказался о своем бывшем и, возможно, будущем сопернике Андре Уорде.

- Надеюсь, «Сын судей» Андре Уорд выйдет в ринг на реванш. Если я подписал контракт, то уважаю его условия. Для меня контракт – это контракт. Я продолжаю работать и двигаться к моей цели, а моя цель – нокаутировать Уорда в реванше. Он знает, что я хочу врезать ему по заднице. Перепуганный сукин сын!, - заявил Ковалев.

Напомним, в ноябре прошлого года Андре Уорд победил Сергея Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у россиянина чемпионские титулы WBA, WBO и IBF.

Ранее сообщалось, что Ковалев уже подписал контракт на повторный поединок, который намечен на июнь текущего года.

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