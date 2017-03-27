Франк Рибери: Я могу отыграть на высоком уровне еще два или три сезона
Вингер «Баварии» Франк Рибери пока не намерен завершать спортивную карьеру.
- Я буду играть до тех пор, пока колено, лодыжка или спина не скажут остановиться. На самом высоком уровне я могу отыграть еще два или три сезона, если не помешают травмы, - заявил 33-летний Рибери.
Напомним, контракт Франка Рибери с «Баварией» рассчитан до лета 2018 года.
В последние годы футболист не играет за сборную Франции.
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