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«Бавария» запросила у «Барселоны» 90 миллионов евро за трансфер Алькантары

Источник:  Sport.esКомментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Испании Тиаго Алькантара едва ли вернется будущим летом в Каталонию.

Напомним, Тиаго Алькантара перешел из «Барселоны» в «Баварию» летом 2013 года по просьбе Хосепа Гвардиолы. Тогда мюнхенцы заплатили за футболиста 25 миллионов евро.

Менеджмент каталонского гранда хотел бы вернуть Тиаго в команду, однако «Бавария» оценила игрока в 90 миллионов евро, что делает трансфер практически неосуществимым.

Действующий контракт Алькантары с чемпионами Германии рассчитан до лета 2019 года, и клуб хотел бы продлить договор.

Тиаго забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач в текущем сезоне.

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