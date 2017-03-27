Павел Колобков: Керлинг – вид спорта, который регулярно приносит России медали

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал выступление женской сборной России по керлингу на чемпионате мира, который завершился в Пекине.

- Выход в финал, серебряные медали – это очень достойный результат. Но важнее не столько сам выход в финал, сколько стабильность в результатах на протяжении последних чемпионатов мира.

Есть такая поговорка: стабильность – признак мастерства. В России керлинг стал тем видом спорта, который регулярно приносит медали, у которого есть большой потенциал для развития, хороший тренерский состав и спортсмены. Конечно, после такого результата керлинг можно расценивать как одну из надежд на Олимпийские игры, - заявил Колобков.

Напомним, команда скипа Анны Сидорова заняла на мировом первенстве-2017 второе место, уступив в финальном матче сборной Канады со счетом 3:8.







