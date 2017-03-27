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Борис Михайлов: «Локомотиву» надо наладить большинство

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в преддверии третьего матча серии «Локомотив» – СКА рассказал о ключевом факторе, который поможет железнодорожникам переломить ход серии.

– У «Локомотива» не идет большинство, в первую очередь – у звена легионеров. Да, во второй игре Ярославль реализовал численное преимущество, но пас на Лугина прошел случайно, Аверин отдавал шайбу Гаврикову. Именно иностранцы проиграли матч в субботу. Питерцы досконально разобрали их розыгрыш лишнего. Если все останется так, как прежде, то СКА без проблем доведет серию до победы.

Встреча пройдет сегодня в Ярославле. Счет в серии 2-0 в пользу питерцев. 

Матч

Локомотив - СКА

Место и дата

27 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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