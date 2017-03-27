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Тото Вольфф: Стоит признать, что «Феррари» обыграла нас

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итог первому этапу чемпионата мира Гран-при Австралии, победу в котором одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

«Некоторые гонки ты проигрываешь, некоторые выигрываешь. К счастью, в последние три года мы побеждали в большинстве гонок. И теперь стоит признать, что «Феррари» обыграла нас.

Мы станем сильнее. У нас получились не самые отличные тесты, и не самое отличное воскресенье в Австралии, но мы используем все возможности, чтобы одержать еще больше побед.

Мы всегда считали, «Ред Булл» и «Феррари» настоящими конкурентами. Они таковыми и были. Поэтому наше отношение и наши ожидания останутся без изменений. Было очевидно, что наступит момент, когда кто-то другой сработает лучше нас. И вот это произошло. «Феррари» проделала отличную работу, и Себастьян – заслуженный победитель», – приводит Motorsport.com слова Вольффа.

Второй этап чемпионата мира Гран-при Китая пройдет 7-9 апреля на трассе в Шанхае. 

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