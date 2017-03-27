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Роббен примет участие в обсуждении вопроса о будущем тренерского штаба сборной Голландии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  TZКомментарии

Вингер «Баварии» Арьен Роббен не вернулся в Мюнхен после завершения матча квалификации ЧМ-2018 Болгария - Голландия (2:0).

По информации TZ, капитан сборной Голландии отправился в Амстердам, где сегодня будет обсуждаться вопрос о дальнейшей работе Данни Блинда на посту главного тренера национальной команды.

Напомним, «оранжевые» не смогли квалифицироваться в финальную стадию Евро-2016 и неудачно начали отборочный цикл чемпионата мира-2018.

Блинд взял на себя вину последнее поражение от болгар на послематчевой пресс-конференции.

Пока неизвестно, примет ли Арьен Роббен участие в товарищеском матче Голландия - Италия, который состоится 28 марта в Амстердаме.

Матч

Голландия - Италия

Место и дата

28 марта 21:45, , Текстовая трансляция


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