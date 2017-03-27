Роббен примет участие в обсуждении вопроса о будущем тренерского штаба сборной Голландии

Вингер «Баварии» Арьен Роббен не вернулся в Мюнхен после завершения матча квалификации ЧМ-2018 Болгария - Голландия (2:0).

По информации TZ, капитан сборной Голландии отправился в Амстердам, где сегодня будет обсуждаться вопрос о дальнейшей работе Данни Блинда на посту главного тренера национальной команды.

Напомним, «оранжевые» не смогли квалифицироваться в финальную стадию Евро-2016 и неудачно начали отборочный цикл чемпионата мира-2018.

Блинд взял на себя вину последнее поражение от болгар на послематчевой пресс-конференции.

Пока неизвестно, примет ли Арьен Роббен участие в товарищеском матче Голландия - Италия, который состоится 28 марта в Амстердаме.