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Следственный комитет начал проверку по факту смерти Владимира Казаченка

Источник:  Следственный комитет РФКомментарии

26 марта на 65-м году жизни скончался советский футболист, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России, член Президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга Владимир Казаченок.

По сообщению официального сайта следственного комитета РФ, началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение по факту смерти Владимира Казаченка. 

Казаченок занимал пост директора футбольной академии «Зенита», возглавлял сборную Петербурга на турнире среди футболистов до 17 лет - Мемориале Гранаткина. В качестве главного тренера он работал в «Химках», «Смене-Зенит», «Динамо СПб» и «Светогорце» и эстонском «Калеве». 

Свою игровую карьеру Казаченок провел в «Зените» (1971-1975, 1979-1983) и московском «Динамо» (1976-1978). В составе петербургского клуба нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата СССР (1980), вместе с бело-голубыми стал обладателем Кубка СССР (1977).

100 голов и Кержаков. Почему Ленинград и Петербург так любил Владимира Казаченка

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Следственный комитет начал проверку по факту смерти Владимира Казаченка
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