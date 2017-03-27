Ролан Гусев: Играть так, как сборная сыграла в матче с Кот-д’Ивуаром, нельзя

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью RT раскритиковал игру сборной России в матче с Кот-д’Ивуаром (0:2).

– Хватит уже молчать! Играть так, как сборная сыграла в последнем матче, нельзя! Нельзя так безобразничать. Считаю, пока у нас есть живые Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий, они должны закрывать центр обороны в национальной команде. Вы посмотрите, что творил с нашей защитой второй состав ивуарийцев. Ребята поднимали ручки вверх, а Уилфрид Заха в эпизоде со вторым голом обходил их как стоечки. Это никуда не годится. В сборной должны играть действительно сильнейшие.

Думаю, Черчесову пора начинать наигрывать основной состав. Должна быть какая-то сыгранность. Пока же идут какие-то непонятные перестроения, вызывают то одного, то другого, то третьего. Понятно, что Станислав Саламович пытается найти какие-то сочетания, но мне кажется, пора определяться. Болельщики уже сейчас хотят видеть настоящую сборную. Пока же мы проигрываем далеко не топовым соперникам, – сказал Гусев в интервью RT.

Напомним, команда Станислава Черчесова 24 марта в Краснодаре проиграла сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. 28 числа россияне в Сочи проведут матч с Бельгией.