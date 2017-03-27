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«Ростов» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Волгаря»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» проявляет интерес к атакующему полузащитнику астраханского «Волгаря» Алексею Сутормину.

По некоторым данным, ростовчане делали предложение «Волгарю» еще зимой, однако руководство астраханского клуба отказалось отпускать одного из лидеров команды. Интерес со стороны селекционеров к Сутормину усилился после того, как он здорово выглядел в матчах кубка ФНЛ, который прошел зимой на Кипре.

В четырех матчах весенней части чемпионата ФНЛ Сутормин забил 3 гола и сделал одну голевую передачу. Добавим, что 23-летний Сутормин является воспитанником академии «Зенита».

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