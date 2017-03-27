Щенников получил сильный ушиб в матче с «Арсеналом»
Защитник ЦСКА Георгий
Щенников получил травму в контрольном матче с «Арсеналом» (2:0).
Врачи диагностировали у игрока сильный ушиб в области внутренней поверхности правого коленного сустава. О сроках восстановления Щенникова будет сообщено дополнительно.
В нынешнем сезоне 25-летний игрок обороны провел 19 матчей в премьер-лиге. Под руководством нового главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Щенников отыграл полный матч с «Зенитом» (0:0) и вышел на замену за минут до конца игры с «Тереком» (1:0).
Напомним, ЦСКА победил «Арсенал» благодаря двум голам бразильца Витиньо.
Матч
Голы
Витиньо 50 (1:0). Витиньо 73 (2:0).
Состав
ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Набабкин (Жамалетдинов, 60), Березуцкий А., Ионов, Гордюшенко, Кучаев (Хосонов, 46), Витиньо, Оланаре
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Беляев, Денисов, Иванов (Ершов, 46), Комбаров (Рукас, 46), Буранов, Александров (Аджоев, 46), Думбия (Стеклов, 46), Боурчану (Расич, 46), Горбатенко (Рыжков, 46), Шевченко (Голуб, 46)
Предупреждения:
Хосонов, 64 - нет
Место и дата
26 марта 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция