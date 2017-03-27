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Щенников получил сильный ушиб в матче с «Арсеналом»

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Георгий Щенников получил травму в контрольном матче с «Арсеналом» (2:0).

Врачи диагностировали у игрока сильный ушиб в области внутренней поверхности правого коленного сустава. О сроках восстановления Щенникова будет сообщено дополнительно.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок обороны провел 19 матчей в премьер-лиге. Под руководством нового главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко Щенников отыграл полный матч с «Зенитом» (0:0) и вышел на замену за минут до конца игры с «Тереком» (1:0).

Напомним, ЦСКА победил «Арсенал» благодаря двум голам бразильца Витиньо.

Матч

ЦСКА - Арсенал - 2:0 (0:0)

Голы

Витиньо 50 (1:0). Витиньо 73 (2:0).

Состав

ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Набабкин (Жамалетдинов, 60), Березуцкий А., Ионов, Гордюшенко, Кучаев (Хосонов, 46), Витиньо, Оланаре

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Беляев, Денисов, Иванов (Ершов, 46), Комбаров (Рукас, 46), Буранов, Александров (Аджоев, 46), Думбия (Стеклов, 46), Боурчану (Расич, 46), Горбатенко (Рыжков, 46), Шевченко (Голуб, 46)

Предупреждения:

Хосонов, 64 - нет

Место и дата

26 марта 14:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

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