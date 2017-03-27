Щенников получил сильный ушиб в матче с «Арсеналом»

«РЕН ТВ»: Тарасов дал комментарий о сборной по тому же номеру телефона, что и раньше

Телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что комментарии полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова по поводу игры сборной России были получены с того же номера, с которого он и раньше давал интервью.