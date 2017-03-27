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Алексей Швед признан MVP Кубка Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Химок» Алексей Швед признан самым ценным игроком Кубка Европы-2016/17.

Швед провел 14 матчей в этом турнире. Его статистика - 22,1 очка, 4,0 подбора, 5,2 передачи, 1,2 перехвата в среднем за игру.

Звание MVP сезона присуждается на основе голосования болельщиков и группы экспертов Кубка Европы.

Напомним, «Химки» выбыли из борьбы за этот трофей на стадии четвертьфинала, проиграв серию до двух побед «Валенсии».

В финале «Валенсия» сыграет с другой испанской командой - «Уникахой» (Малага). Первый матч этой серии состоится 28 марта.

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