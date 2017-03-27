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Юрий Белоус: Правильно, что болельщики выражают свое мнение таким нежным способом, как свист

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший функционер «Ростова», «Локомотива» и ФК «Москва» Юрий Белоус уверен в том, что сборная России по футболу заслужила свист в свой адрес последними результатами.

– Надо иметь в виду, что команда и болельщики – это единый механизм, сообщающиеся сосуды. Безусловно, отсутствие результата, даже промежуточного в контрольных играх, больно бьёт по самолюбию не только игроков и тренерского штаба, но и всех болельщиков страны. В советское время всегда команда, которая не добивалась результата, получала в свой адрес свист. То, что болельщики выражают свои мнение и эмоции таким нежным способом, правильно.

Каждый игрок реагирует на это по-разному, у каждого есть свои видение и реакция на недовольный свист. Конечно, удовольствия это не добавляет, но, по крайней мере, говорит о том, что команде надо значительно усилить игру, – цитирует Белоуса портал «Евро-Футбол.ру».

Напомним, на прошлой неделе сборная России в Краснодаре уступила команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. 28 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют в Сочи с бельгийцами.

Голосование: Как завершится матч Россия – Бельгия?

Матч

Россия - Бельгия

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция

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