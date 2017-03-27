Юрий Белоус: Правильно, что болельщики выражают свое мнение таким нежным способом, как свист

Бывший функционер «Ростова», «Локомотива» и ФК «Москва» Юрий Белоус уверен в том, что сборная России по футболу заслужила свист в свой адрес последними результатами.

– Надо иметь в виду, что команда и болельщики – это единый механизм, сообщающиеся сосуды. Безусловно, отсутствие результата, даже промежуточного в контрольных играх, больно бьёт по самолюбию не только игроков и тренерского штаба, но и всех болельщиков страны. В советское время всегда команда, которая не добивалась результата, получала в свой адрес свист. То, что болельщики выражают свои мнение и эмоции таким нежным способом, правильно.