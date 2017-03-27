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«Реал» продлит контракты с Марсело и Карвахалем до 2022 года

Источник:  ASКомментарии

Защитники «Реала» Марсело и Даниэль Карвахаль по окончании сезона подпишут новые контракты с клубом, сообщает AS.

При этом действующие соглашения двух крайних защитников истекают только в 2020 году, однако за хорошую игру в нынешнем сезоне в «Реале» готовы вознаградить Марсело и Карвахаля продлением контрактов на улучшенных условиях.

28-летний Марсело проводит 11-й сезон в «Реале» и на данный момент занимает третье место по числу матчей за клуб среди легионеров, уступая только своему соотечественнику Роберто Карлосу и аргентинцу Альфредо Ди Стефано.

Для 25-летнего Карвахаля этот сезон четвертый в «Реале» и уже сыграл 151 матч за команду.

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