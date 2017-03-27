Ролан Гусев: Не надо требовать от сборной России какого-то невероятного успеха на ЧМ-2018

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью RT рассказал, на что может претендовать сборная России на ЧМ-2018.

– Да ни на что. Если нам попадется слабая группа с «плюшевыми» командами, то мы еще можем проползти в плей-офф. О каких притязаниях можно говорить, если Заха, защищающий цвета не самого мощного «Кристал Пэлас», возит всю оборону национальной команды? А если бы на его месте был Лионель Месси?

В первую очередь, не надо требовать от сборной какого-то невероятного успеха. А то у нас начинаются разговоры - полуфинал, финал, победа. И это происходит в стране перед каждым крупным турниром. Нужно просто поставить задачу – в каждом матче выходить и играть на победу, а там уже действовать по ситуации. А так получается, что делаются непонятные ни на чём не основанные заявления, болельщики ждут зрелища, а заканчивается все как обычно, – сказал Гусев.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.