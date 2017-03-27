Футболисты «Ривер Плейта» не реализовали выход «четыре в ноль» (видео)

В пятницу «Бока Хуниорс» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Фернандо Гаго. Соглашение 30-летнего аргентинца со столичным клубом рассчитано до 2020 года.

Гаго продлил контракт с «Бока Хуниорс» до 2020 года

Гаго продлил контракт с «Бока Хуниорс» до 2020 года В пятницу «Бока Хуниорс» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Фернандо Гаго. Соглашение 30-летнего аргентинца со столичным клубом рассчитано до 2020 года.

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде, который ныне выступает в чемпионате Аргентины, подрался на тренировке «Бока Хуниорс» с партнером по команде

Инсаурральде подрался с партнером по «Бока Хуниорс» (видео) Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде, который ныне выступает в чемпионате Аргентины, подрался на тренировке «Бока Хуниорс» с партнером по команде

Кто такой Дриусси? Форвард, которым интересуется «Спартак» По сообщениям СМИ, «Спартак» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Ривер Плейт» Себастьяну Дриусси.

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес официально стал игроком «Шанхай Шеньхуа», об этом сообщает официальный сайт китайского клуба.

Тевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Тевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес официально стал игроком «Шанхай Шеньхуа», об этом сообщает официальный сайт китайского клуба.

Алан Рушел, пообещавший возобновить карьеру после того как выжил в авиакатастрофе, начал воплощать свое желание.

«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футбол

«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футбол Алан Рушел, пообещавший возобновить карьеру после того как выжил в авиакатастрофе, начал воплощать свое желание.

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес после домашнего матча 14-го тура чемпионата Аргентины с «Колоном» (4:1) попрощался с болельщиками и командой перед отлетом в Китай, где аргентинский форвард будет выступать в составе «Шанхай Шеньхуа».

Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес после домашнего матча 14-го тура чемпионата Аргентины с «Колоном» (4:1) попрощался с болельщиками и командой перед отлетом в Китай, где аргентинский форвард будет выступать в составе «Шанхай Шеньхуа».

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

Джузеппе Маротта: «Ювентус» ведет работу по трансферам Витселя и Бетанкура Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб работает над приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

Лионель Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной». Рассказываем, куда отправится нападающий, если решит уехать из Испании.

Месси без «Барсы»: «Манчестер Сити», Аргентина или Китай? Лионель Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной». Рассказываем, куда отправится нападающий, если решит уехать из Испании.