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Футболисты «Ривер Плейта» не реализовали выход «четыре в ноль» (видео)

Источник:  Газета.RuКомментарии

В матче чемпионата Аргентины по футболу «Ривер Плейт» – «Бельграно» (2:1) произошел курьезный эпизод.

Как сообщает «Газета.Ру», на шестой минуте компенсированного времени четыре игрока «Ривер Плейта» вышли на одинокого голкипера соперников, но не смогли отправить мяч в ворота.


«Ривер Плейт» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Аргентины, «Бельграно» идет на 29-м месте.  

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