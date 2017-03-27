Футболисты «Ривер Плейта» не реализовали выход «четыре в ноль» (видео)
В матче чемпионата Аргентины по футболу «Ривер Плейт» – «Бельграно» (2:1) произошел курьезный эпизод.
Как сообщает «Газета.Ру», на шестой минуте компенсированного времени четыре игрока «Ривер Плейта» вышли на одинокого голкипера соперников, но не смогли отправить мяч в ворота.
«Ривер Плейт» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Аргентины, «Бельграно» идет на 29-м месте.
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