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Серебряный призер чемпионата Европы Эдуард Мудрик скончался на 78-м году жизни

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

27 марта на 78 году жизни скончался легендарный футболист «Динамо» и сборной СССР Эдуард Мудрик.

Мудрик играл за московское «Динамо» на позиции защитника в 1958-1968 годах и провел 184 игры, в которых забил шесть мячей. В составе «Динамо» Мудрик стал двукратным чемпионом СССР. После завершения карьеры Эдуард Николаевич еще 40 лет трудился на благо московского «Динамо» и внес неоценимый вклад в развитие футбола среди ветеранов.

В составе сборной СССР Мудрик играл в 1963-1964 годах. За это время он провел за национальную команду восемь матчей и забил один гол. В составе сборной СССР Мудрик завоевал серебряные медали чемпионата Европы 1964 года.

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