Андрей Николишин: Уверен, серия «Металлург» – «Ак Барс» не закончится в одночасье

Чемпион мира-1993 Андрей Николишин считает, что «Ак Барс» сделает правильные выводы из двух проигранных магнитогорскому «Металлургу» матчей в финале Восточной конференции.

- Перевес «Металлурга» на Востоке кроется в игре первого звена команды?

- Они лидеры и доказывают это в каждой игре. Но лидеры - это верхушка айсберга. За ней кроется работа тренерского штаба, вратарь - посмотрите, как играет Кошечкин! Когда есть моменты, он всегда на месте. Игра третьих-четвертых звеньев. Посмотрите, как Тимкин играет, как Осала играет! Магнитка» прибавляет от игры к игре. Если первый матч был на равных, то во втором «Магнитка», конечно, переиграла «Ак Барс».

- Надо ли «Ак Барсу» как-то менять игру в домашних играх серии, и способна ли на это команда Зинэтулы Билялетдинова?

- Менять стиль кардинально никто не будет, да это и не нужно. Казань славится своей фирменной игрой, у которой есть свои минусы и плюсы. Конечно, выводы будут сделаны, Билялетдинов очень умный и опытный тренер. Уверен, что эта серия не закончится в одночасье. Все-таки играют две абсолютно равные команды, и в первых двух матчах все решило исполнительское мастерство магнитогорцев в завершении. Забивали те, кто и должен был это делать, – сказал Николишин в интервью «Газете.Ру».

Третья игра пройдет в Казани во вторник.