Тренер Уорда: Головкин отказался драться с Андре в суперсреднем весе, но мы по-прежнему готовы к этому

Многолетний тренер лучшего боксера мира независимо от весовой категории Андре Уорда Вирджил Хантер заявил о том, что его подопечный по-прежнему готов сразиться с Геннадием Головкиным.

- Я слышал о том, что они готовы драться с кем угодно от 69,9 кг до 76,2 кг. И когда мы были в 76,2 кг, то сказали: «Почему бы и нет? Мы готовы драться с тобой в 76,2 кг». Мы считаем Головкина топ-бойцом, одним из лучших в мире на сегодняшний день, так почему бы и нет? Но когда в прошлом зашел разговор о таком поединке, у них сразу появилась куча оправданий и причин, чтобы не драться.



Конечно, Андре по-прежнему может сделать вес 76,2 кг, если получит выгодное предложение. Он по-прежнему суперсредневес. У нас осталось незаконченное дело в полутяжах, и я не знаю, вернется ли Уорд в 76,2 кг, но он не природный полутяж. Время подскажет, возвращаться нам или нет, но сейчас нет ни одной причины, почему бы не провести бой с Головкиным. Не думаю, что они снова смогут использовать те же отмазки, что и два года назад. После того, как мы закончим дело с Ковалевым, если мы решим вернуться в суперсредний вес, то будем драться именно с Геннадием, - рассказал Хантер.

Напомним, на июнь текущего года запланирован повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым. В минувшем ноября американец отобрал у российского боксера чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Геннадий Головкин 19 марта в упорном бою одолел Дэниела Джейкобса и защитил титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе.





