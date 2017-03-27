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УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро за организацию безопасности в матче с «МЮ»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро по итогам домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт организации.

По информации источника, российский клуб оштрафован за заблокированные лестничные проходы на стадионе. Решение принято в соответствии со статьей 38 дисциплинарного регламента УЕФА.

9 марта донской клуб принимал «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В ответном матче «Ростов» проиграл - 0:1 и покинул турнир.  

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