УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро за организацию безопасности в матче с «МЮ»
УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро по итогам домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт организации.
По информации источника, российский клуб оштрафован за заблокированные лестничные проходы на стадионе. Решение принято в соответствии со статьей 38 дисциплинарного регламента УЕФА.
9 марта донской клуб принимал «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В ответном матче «Ростов» проиграл - 0:1 и покинул турнир.
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