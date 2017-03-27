Гендиректор «Тосно»: ОМОН Новгорода был готов к стычке фанатов «Зенита» и «Динамо»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал стычку фанатов «Зенита» и «Динамо».

- Насколько мне известно, информация о возможном столкновении фанатов «Зенита» и «Динамо» просачивалась. Все мы знаем, что у них давний конфликт. Правоохранительные органы все предусмотрели, подтянули дополнительные силы и все предотвратили. Спасибо им за это, - сказал Матюшенко в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, по ходу первого тайма матча «Тосно» - «Динамо» рядом со стадионом появилась группа фанатов «Зенита», которая пыталась прорваться на сектор болельщиков «Динамо». Три болельщика «Зенита» были задержаны.

В матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.