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Алексей Миранчук: У сборной России нет своего Месси, мы должны добиваться результата командой

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметил, что команда не располагает футболистами топ-уровня, поэтому успех ей должна принести коллективная игра.

Во вторник подопечные Станислава Черчесова в Сочи проведут контрольный матч со сборной Бельгии.

«У нас команда, каждый лидер, мы должны быть каждый друг за друга, не должно быть такого, чтобы играли на одного. У нас нет топовых футболистов, как Месси, у нас все хорошие, качественные игроки, и мы должны добиваться результата именно командой. Можно, сказать своего рода банда, единомышленники. Бельгийцы, конечно, по составу топ-команда. Здорово, что существуют такие игроки, но отталкиваться будем от своей игры. Мы сейчас в процессе становления как команда, требования новые. Все стараемся, с каждым вызовом все больше понимаем, что должны делать, как передвигаться, как в другой ситуации играть. Когда все до конца поймут, то, думаю, придет и стабильный результат», - цитирует Миранчука ТАСС.

Матч

Россия - Бельгия

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция

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