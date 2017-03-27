Болельщикам сборной Бельгии подарят в Сочи подушки в форме облака

Болельщики сборной Бельгии получат в подарок подушки в форме облака перед товарищеским матчем со сборной России. Об этом сообщил глава объединения болельщиков сборной России, член комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Эдуард Латыпов.

Такой подарок будет вручен бельгийцам перед товарищеским матчем болельщиков двух команд.

Девушки из волонтерского центра Сочи, одетые в костюмы ангелов, встретят болельщиков из Бельгии и вручат им подушки с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome».

Отметим, что на матче Россия – Бельгия ожидается до ста болельщиков гостей.

Матч пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт». Начало – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча