Болельщикам сборной Бельгии подарят в Сочи подушки в форме облака
Болельщики сборной
Бельгии получат в подарок подушки в форме облака перед товарищеским матчем со
сборной России. Об этом сообщил глава объединения болельщиков сборной России,
член комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с
болельщиками Эдуард Латыпов.
Такой подарок будет вручен бельгийцам перед товарищеским матчем болельщиков двух команд.
Девушки из волонтерского центра Сочи, одетые в костюмы ангелов, встретят болельщиков из Бельгии и вручат им подушки с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome».
Отметим, что на матче Россия – Бельгия ожидается до ста болельщиков гостей.
Матч пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт». Начало – 19:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция