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Рыжиков – лучший игрок «Рубина» в марте

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков признан лучшим футболистом команды в марте, сообщает официальный сайт казанцев.

В марте «Рубин» сыграл четыре матча, в трех из них голкипер сохранил ворота в неприкосновенности, а в победной встрече с «Анжи» отразил пенальти.

Второе место в голосовании занял нападающий Жонатас, ставший автором победного гола в кубковом матче с «Сибирью». 

В текущем сезоне 36-летний Рыжиков провел 20 матчей РФПЛ и пропустил 20 мячей. 

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