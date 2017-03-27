Рыжиков – лучший игрок «Рубина» в марте

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков признан лучшим футболистом команды в марте, сообщает официальный сайт казанцев.

В марте «Рубин» сыграл четыре матча, в трех из них голкипер сохранил ворота в неприкосновенности, а в победной встрече с «Анжи» отразил пенальти.

Второе место в голосовании занял нападающий Жонатас, ставший автором победного гола в кубковом матче с «Сибирью».

В текущем сезоне 36-летний Рыжиков провел 20 матчей РФПЛ и пропустил 20 мячей.