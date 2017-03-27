Рыжиков – лучший игрок «Рубина» в марте
Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков признан лучшим футболистом команды в марте, сообщает официальный сайт казанцев.
В марте «Рубин» сыграл четыре матча, в трех из них голкипер сохранил ворота в неприкосновенности, а в победной встрече с «Анжи» отразил пенальти.
Второе место в голосовании занял нападающий Жонатас, ставший автором победного гола в кубковом матче с «Сибирью».
В текущем сезоне 36-летний Рыжиков провел 20 матчей РФПЛ и пропустил 20 мячей.
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