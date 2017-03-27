«Югра», «Кузня» и «Медвешчак» могут покинуть КХЛ
Три клуба КХЛ - «Югра», новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак» - могут покинуть лигу уже этим летом, сообщает Федеральное агентство новостей.
По данным источника издания, перспективы дальнейшего участия в КХЛ этих команд оказались под вопросом из-за финансовых трудностей.
Напомним, в середине марта «Медвешчак» в своем официальном твиттере сообщил, что со следующего сезона будет выступать в Австрийской хоккейной лиге.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически