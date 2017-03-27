Франц Тост: Квят и Сайнс хорошо стартовали и продуктивно защищали свои позиции

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвел итоги первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии, который оба гонщика команды – Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший – завершили в очковой зоне.

«Мы отлично провели пит-стопы, а автомобиль показал высокую производительность, – заявил Тост. – Наряду с высоким квалификационным результатом это доказывает, что мы создали конкурентоспособную машину.

Оба гонщика хорошо стартовали и сумели продуктивно защищать свои позиции. Однако Серхио Перес, проведший сильную гонку, смог их обоих обогнать».

Напомним, Сайнс стартовал на восьмом месте, а Квят – на девятом. На этих же местах оба гонщика и финишировали.

Второй этап чемпионата мира Гран-при Китая пройдет 7-9 апреля на трассе в Шанхае.