Елена Вяльбе: Тренерский штаб сборной России не изменится до Олимпиады-2018

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Сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялась мужская лыжная эстафета. Второе место в ней заняла сборная России.

Юлия Белорукова: Пятое место – не тот результат, на который мы рассчитывали Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала пятое место сборной России в эстафете на чемпионате мира.

Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии.

Устюгов не полетит в Квебек на финал Кубка мира Чемпион мира Сергей Устюгов не выступит на заключительном этапе Кубка мира в Канаде, сообщил президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

Олег Перевозчиков: Судя по тому, как шла гонка, можно было дисквалифицировать добрую половину лыжников Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова по итогам гонки на 15 км классическим стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира.

Александр Бессмертных: Конечно, хотелось медаль, следующие 15 км классикой только через четыре года будут Российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал четвертое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Елена Вяльбе: Я гарантирую, что российская сборная на чемпионате мира была чистой, как и на Олимпиаде в Сочи Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что россияне, принимавшие участие в чемпионате мира в Лахти и Олимпиаде-2014, не принимали допинг.

Юлия Чепалова: Будет сделано все возможное для того, чтобы Россия не участвовала в Олимпиаде-2018 Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова полагает, что России будет нелегко добиться права на участие в предстоящей зимней Олимпиаде.

Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринт В первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали.

Маркус Крамер: Когда увидел, что Устюгов финиширует первым, я был очень удивлен Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.

Сергей Устюгов: Думал, что буду бороться за бронзу или серебро Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.