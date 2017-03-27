Елена Вяльбе: Тренерский штаб сборной России не изменится до Олимпиады-2018
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что тренерский штаб сборной России не претерпит изменений до Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.
- Никаких замен в тренерском штабе не будет, производить такие замены в олимпийский год это большая глупость, - цитирует Вяльбе ТАСС.
На тренерском совете, завершившемся в Ханты-Мансийске на чемпионате России, был поднят вопрос результативности работы старшего тренера спринтерской группы сборной России Юрия Каминского.
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