РФС выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Мудрика

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью серебряного призера чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР защитника Эдуарда Мудрика.

В понедельник стало известно, что Мудрик скончался на 78-м году жизни.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Николаевича Мудрика», - сообщается на официальном сайте организации.

Мудрик играл за московское «Динамо» на позиции защитника в 1958-1968 годах и провел 184 игры, в которых забил шесть мячей. В составе «Динамо» Мудрик стал двукратным чемпионом СССР. После завершения карьеры Эдуард Николаевич еще 40 лет трудился на благо московского «Динамо» и внес неоценимый вклад в развитие футбола среди ветеранов.

В составе сборной СССР Мудрик играл в 1963-1964 годах. За это время он провел за национальную команду восемь матчей и забил один гол. В составе сборной СССР Мудрик завоевал серебряные медали чемпионата Европы 1964 года.