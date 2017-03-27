День в истории. Футболисту «Зенита» Эрнани – 22!

Сегодня празднует свой день рождения полузащитник «Зенита» Эрнани. Футболисту исполняется 22 года.

Эрнани является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». За основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе «Жоинвиль». В «Атлетико Паранаэнсе» отыграл 134 матча и забил 19 мячей.

В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17. К «Зениту» футболист присоединился в декабре 2016 года и сыграл три официальных матча.

«Зенит» на своем официальном сайте поздравил футболиста.

«Уважаемый Эрнани! Мы желаем вам максимально комфортной адаптации в Петербурге и удачи в составе сине-бело-голубых», - говорится в поздравлении «Зенита».