Сарри признан лучшим тренером Италии сезона 2015/2016
Главный тренер «Наполи»
Маурицио Сарри признан лучшим тренером в Италии в сезоне 2015/2016 и стал
лауреатом приза Panchina d’Oro.
«Обычно награды не приносят мне какого-то удовлетворения, но эта – меня порадовала, потому что в опросе принимали участие тренеры.
Пять лет назад я был в серии С. Это невероятно. Я благодарю своих помощников в «Эмполи», а теперь и в «Наполи», – прокомментировал Сарри свою победу.
Добавим, что в результате голосования Сарри получил 25 голосов, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – 22, а главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо – семь.
В прошлом сезоне «Наполи» занял второе место в серии A.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически