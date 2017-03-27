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Сарри признан лучшим тренером Италии сезона 2015/2016

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признан лучшим тренером в Италии в сезоне 2015/2016 и стал лауреатом приза Panchina d’Oro.

«Обычно награды не приносят мне какого-то удовлетворения, но эта – меня порадовала, потому что в опросе принимали участие тренеры.

Пять лет назад я был в серии С. Это невероятно. Я благодарю своих помощников в «Эмполи», а теперь и в «Наполи», – прокомментировал Сарри свою победу.

Добавим, что в результате голосования Сарри получил 25 голосов, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – 22, а главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо – семь.

В прошлом сезоне «Наполи» занял второе место в серии A.

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