Букмекеры отдают СКА предпочтение перед «Локомотивом» в третьем матче серии
Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу финальной серии Западной конференции КХЛ, в которой «Локомотив» примет СКА.
Победа ярославцев в основное время оценивается коэффициентом 3,08, тогда как виктория питерцев идет за 2,03.
За ничью букмекеры предлагают 4,12.
Игра начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в серии до четырех побед СКА ведет со счетом 2-0.
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