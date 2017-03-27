Илюмжинов подал в отставку с поста президента ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о том, что слагает с себя полномочия, сообщает официальный сайт организации. О своем решении он сообщил в конце заседания президентского совета ФИДЕ в Афинах.

В связи с этим члены совета договорились провести внеочередное заседание в апреле.

Напомним, Илюмжинов занял пост президента ФИДЕ в ноябре 1995 года. С тех пор он переизбирался на этот пост четыре раза, и в последний из них – в 2014 году. Тогда он опередил 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, который представлял Хорватию и Королевство Бутан. За Илюмжинова проголосовало 110 представителей национальных федераций, Каспаров получил 61 голос.