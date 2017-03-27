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M-1 Challenge 76. Велиев проведет бой против Омарова

Источник:  Mix FightКомментарии

На международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76, который пройдет 22 апреля в Республике Ингушетия вице-чемпион мира по смешанным боевым единоборствам Эльнур Велиев (Украина, 6-0-1) сразится с Залимбегом Омаровым (Fighting Eagle, 7-2-1).

Украинский боец Эльнур Велиев уже давно привлекает внимание всех крупных российских и европейских MMA-промоушенов. Прекрасная карьера в боевом самбо и любительских смешанных единоборствах – по обоим видам спорта он стал чемпионом своей страны, по боевому самбо выиграл чемпионат Европы, а по MMA стал серебряным призером чемпионата мира. На профессиональной арене он также отличается хорошими результатами – в 7 поединках он одержал 6 побед и еще 1 бой завершился вничью. Пришло время для Эльнура сделать большой шаг в своей карьере и он принял предложение от M-1 Global, чтобы заявить о себе в одном из самых конкурентных дивизионов на турнирах M-1 Challenge.

Залимбег Омаров для многих совершенно неожиданно потерпел первое в своей карьере досрочное поражение от рук бразильца Диего Давеллы на турнире M-1 Challenge 73, который проходил в декабре также в Назрани. Спустя 4 месяца один из самых несгибаемых российских бойцов полулегкого веса вновь выйдет в рейдже все на той же арене «Магас» имени Берда Евлоева, для того, чтобы вернуться с триумфом и снова почувствовать вкус победы.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за временный титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе
Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-2 - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 6-0

(До 65,8 кг) Диего Давелла (Бразилия), 18-5 - Тимур Нагибин (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 61,3 кг), Фабрисио Саррафф (Бразилия), 21-9 - Сергей Морозов (Казахстан), 7-3

(До 65,8 кг), Эльнур Велиев (Украина), 6-0-1 - Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 7-2-1

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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