Илья Курзанов: В прошлый раз мы с Матмурадовым устроили хороший бой

Участник титульного поединка в полулегком весе (65.8 кг) Илья Курзанов рассказал о своей подготовке к бою против Александра Матмуратова, напомним это противостояние станет со-главным событием предстоящего турнира Fight Nights Global 62 (31 марта, Москва).

«В связи с заменой соперника, пришлось немного перестроить свою подготовку, но не коренным образом... Сейчас все бойцы разносторонние и работать приходиться над каждым аспектом. В прошлый раз мы с Александром устроили хороший бой, уверен сейчас зрители будут не в меньшем восторге. Джек Макгэнн и Леван Макашвили, безусловно, сильные бойцы, но чемпион определиться в моем поединке с Матмуратовым», - сказал Курзанов.

