Илья Курзанов: В прошлый раз мы с Матмурадовым устроили хороший бой
Участник титульного поединка в полулегком весе (65.8 кг) Илья Курзанов рассказал о своей подготовке к бою против Александра Матмуратова, напомним это противостояние станет со-главным событием предстоящего турнира Fight Nights Global 62 (31 марта, Москва).
«В связи
с заменой соперника, пришлось немного
перестроить свою подготовку, но не
коренным образом... Сейчас все бойцы
разносторонние и работать приходиться
над каждым аспектом. В прошлый раз мы с
Александром устроили хороший бой, уверен
сейчас зрители будут не в меньшем
восторге. Джек Макгэнн и Леван Макашвили,
безусловно, сильные бойцы, но чемпион
определиться в моем поединке с
Матмуратовым», - сказал Курзанов.
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