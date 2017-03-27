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Валерий Маслов: Мудрик был надежным защитником, на которого всегда можно было положиться

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник сборной СССР и московского «Динамо» Эдуард Мудрик, скончавшийся в понедельник, был надежным игроком обороны. Об этом ТАСС заявил бывший партнер Мудрика по клубу Валерий Маслов.

Мудрик скончался на 78-м году жизни. За свою карьеру он провел 172 игры за «Динамо» с 1959 по 1968 год и восемь матчей за сборную СССР, забив в общей сумме шесть голов.

«Эдуард был аккуратным и надежным защитником, на которого всегда можно было положиться. Он по праву занимал место в сборной, в составе которой выступал на международных соревнованиях. На поле он всегда был тактически грамотен, быстро соображал и хорошо ориентировался», – сказал Маслов.

В составе сборной СССР Мудрик стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года, в составе «Динамо» – двукратным чемпионом страны.

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