Алексей «Solo» Березин: Я каждого Monkey King в своей и чужой команде репортил

Капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин подвел итоги квалификации на Кубок России по киберспорту 2017, а также поделился мнением о герое Monkey King.



«Пользы [от таких игр] нет. Не расхолаживает и пользы нет. Надо — значит, надо, что поделать. Ну там и счёт-то был во всех играх 30:1, 22:2. Не то чтобы лёгкая прогулка, но вообще хотелось бы пропускать этот этап. Не очень приятно целый день играть с такими командами, сразу сыграть с Effect было бы гораздо лучше. Я понимаю, что новым командам, новичкам нужен шанс, Кубок России, [что мы] должны пройти все этапы, нет никакого блата, специальной сетки. Все должны сыграть, есть шанс сыграть с профессионалами, командами мирового уровня — это всё понятно. Когда ты играешь целый день эти игры, это не очень полезно, не очень интересно, не очень продуктивно. Можно в первый раз на Monkey King сыграть, в принципе.



Когда играл пабы, я ненавидел этого героя. Каждый раз до того, как репорты пофиксили, я каждого Monkey King в своей и чужой команде репортил. Не ожидал, что за месяц до «мажора» его введут в Captains Mode. Мы рады, у нас Илюха [Lil] сыграл около 100 игр на этом герое, хорошо им владеет, поэтому мы оказались только «за». Единственное что, когда появляется такой сильный герой, которого либо банят, либо пикают в первой стадии, вся концепция драфтов меняется. Были на «фёрстпик»/»фёрстбан» такие герои, как Centaur Warrunner, Lone Druid, Slardar, а сейчас появились Magnus и Monkey King. Это единственное серьёзное изменение с его приходом в Captains Mode. Ты вынужден тратить на него бан и играть против того же Centaur. Всё сдвинулось, и игра будет зрелищнее».



Источник