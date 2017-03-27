Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тамбов1 : 0Енисей
Хоккей  Локомотив- : -СКА
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Хоккей  Русские Витязи- : -Красная Армия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке.

«Я не знаю, откуда идет информация о том, что я подал в отставку. Это, видимо, кто-то решил пошутить или выдает желаемое за действительное.

Некоторые члены президентского совета пытались склонить меня к этому – те силы, которые включили меня в санкционный список и требуют моей отставки. Они обсуждали вопрос кулуарно, но на президентском совете FIDE этот вопрос не поднимался», – приводит «Р-Спорт» слова Илюмжинова.

Отметим, что информация об отставке Илюмжинова была опубликована на официальном сайте ФИДЕ.

Добавим, что в ноябре 2015 года США ввели санкции против Илюмжинова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илюмжинов подал в отставку с поста президента ФИДЕПрезидент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о том, что слагает с себя полномочия, сообщает официальный сайт организации. О своем решении он сообщил в конце заседания президентского совета ФИДЕ в Афинах.Карякин опустился на 9-е место в рейтинге ФИДЕРоссиянин Сергей Карякин потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ по итогам января – теперь он занимает в нем 9-е место.ФИДЕ поддержит развитие шахмат в ИнгушетииФИДЕ поддержит развитие шахмат в ИнгушетииВ московском Музее шахмат ЦДШ имени Ботвинника прошла церемония подписания Меморандума о сотрудничестве.Сингапур, Таиланд, Япония и Норвегия претендуют на следующий матч за мировую шахматную коронуЧетыре страны претендуют на право проведения матча за мировую шахматную корону в 2018 году.Экс-чемпион мира Веселин Топалов объявил бойкот ФИДЕЗнаменитый болгарский гроссмейстер Веселин Топалов отказался участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой Международной шахматной федерации.Кирсан Илюмжинов: Куда бы руководство страны ни направило Мутко, он везде добивался успеховПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов через «Советский спорт» поздравил с днем рождения вице-премьера правительства России Виталия Мутко.Кирсан Илюмжинов: Я поставил задачу довести число играющих в шахматы до одного миллиардаПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поделился своим мнением о развитии шахмат в мире. Он считает, что в будущем число играющих в шахматы людей может вырасти до одного миллиарда.Кирсан Илюмжинов: Класс Карлсена сказался в тай-брейке – он доминировал в дебютеКирсан Илюмжинов: Класс Карлсена сказался в тай-брейке – он доминировал в дебютеПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.Кирсан Илюмжинов: Матч в Нью-Йорке – мой подарок американцамПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.Кирсан Илюмжинов: Карякин разрушил миф о непобедимости КарлсенаПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» подвел итоги матча за шахматную корону.Следующий матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в АзииПрезидент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил, что следующий матч за мировую шахматную корону пройдет в одной из азиатских стран.Кирсан Илюмжинов: Поздравляю Карлсена с заслуженной победойПрезидент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов назвал заслуженной победу норвежца Магнуса Карлсена над россиянином Сергеем Карякиным в матче за мировую шахматную корону.Кирсан Илюмжинов: Шансы Карлсена и Карякина на тай-брейке – 50 на 50Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не видит фаворита в решающих партиях матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.Кирсан Илюмжинов: Слуцкий – наш воспитанникПрезидент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил, что горд тем обстоятельством, что дал когда-то Леониду Слуцкому путь в большой футбол.Кирсан Илюмжинов: Не назвал бы матч Карякин - Карлсен скучнымПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поделился своим мнением о ходе матча за звание чемпиона мира по шахматам между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном.Кирсан Илюмжинов: Фидель был без ума от шахматПрезидент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов рассказал «Советскому спорту», что лидер кубинской революции Фидель Кастро был горячим поклонником шахмат.Кирсан Илюмжинов: Карлсена этот поступок не красит – он обидел журналистовКирсан Илюмжинов: Карлсена этот поступок не красит – он обидел журналистовПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов – о матче за шахматную корону и ситуации с американской визой.Кирсан Илюмжинов: Мой паспорт – в посольстве США, в визе мне не отказалиПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов – о ситуации с американской визой.Е2-е4 за деньги. Николай Яременко о коварной идее монетизировать шахматыЕ2-е4 за деньги. Николай Яременко о коварной идее монетизировать шахматыОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, какому риску подвергают себя те, кто будут рассказывать о ходе матча за шахматную корону.«Старые пердуны» и люди-компьютеры«Старые пердуны» и люди-компьютерыПочему сегодняшние чемпионаты мира по шахматам перестали быть столкновением систем.
Футбол
Алексей Миранчук: У сборной России нет своего Месси, мы должны добиваться результата командой
Футбол
Гендиректор «Тосно»: ОМОН Новгорода был готов к стычке фанатов «Зенита» и «Динамо»
Футбол
УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро за организацию безопасности в матче с «МЮ»
Бокс
Тренер Уорда: Головкин отказался драться с Андре в суперсреднем весе, но мы по-прежнему готовы к этому
все новости
Кирсан Илюмжинов
Кирсан Илюмжиноввсе новости
ФИДЕ (FIDE)
ФИДЕ (FIDE)