Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке.

«Я не знаю, откуда идет информация о том, что я подал в отставку. Это, видимо, кто-то решил пошутить или выдает желаемое за действительное.

Некоторые члены президентского совета пытались склонить меня к этому – те силы, которые включили меня в санкционный список и требуют моей отставки. Они обсуждали вопрос кулуарно, но на президентском совете FIDE этот вопрос не поднимался», – приводит «Р-Спорт» слова Илюмжинова.

Отметим, что информация об отставке Илюмжинова была опубликована на официальном сайте ФИДЕ.

Добавим, что в ноябре 2015 года США ввели санкции против Илюмжинова.