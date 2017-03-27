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Пабло Сабалета: Некоторым игрокам скучно каждый день смотреть видео Гвардиолы

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета рассказал о том, как игроки команды относятся к практике видеоанализа, который постоянно применяет главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Мы смотрим много видео, и иногда – я знаю об этом – некоторым игрокам скучно смотреть видео каждый день.

Но это здорово для тех, кто любит футбол и получает удовольствие от просмотра. Я говорю о 20-25-минутных видео. Мы не смотрим видео час или два.

Гвардиола всегда старается, чтобы игроки стали лучше и вся команда стала лучше. Он любит, чтобы у игрока с мячом было две-три возможности для продолжения атаки. Он всегда дает решения и информацию. Его подготовка к матчам – это фантастика», – приводит Goal.com слова Сабалеты.

Напомним, «Манчестер Сити» занимает третье место в премьер-лиге, отставая на два очка от «Тоттенхэма».

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