Экипаж Ермоленко стал победителем первого этапа Национальной парусной Лиги

С 24 по 26 марта на территории Сочи и при поддержке Sochi Grand Marina by Burevestnik group состоялся первый этап крупнейшего проекта Всероссийской федерации парусного спорта – Национальная парусная Лига.

В новом сезоне Лига будет состоять из двух дивизионов, Высшего и Премьер, в которых пройдут 8 и 7 этапов соответственно.

В Высшем дивизионе Лиги будут соревноваться 27 экипажей из различных городов России, 25 из которых приехали в Сочи, чтобы открыть сезон.

За три дня гоночному комитету удалось дать 22 старта, таким образом большинство команд провели по 8 гонок в соответствии с таблицей пересадок.

Первыми в Сочи стал экипаж Вячеслава Ермоленко «Повелитель Паруса – Европа» из Екатеринбурга, вторым – Navigator Sailing Team Игоря Рытова (Москва), третьим – «ПИРогово» Юрия Морозова (Московская область).

Напомним, что «Советский спорт» вел прямую трансляцию соревнований.