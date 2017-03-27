Уилшер принял решение переехать в серию А

Как сообщает Daily Mail, полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут», продолжит карьеру в чемпионате Италии.

По информации источника, игрок сборной Англии согласился перейти в «Милан», который хотел пригласить его минувшим летом.

Отмечается, что футболист «пушкарей» жалеет о своем несостоявшемся трансфере в серию А. Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует «Рома» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне 25-летний Уилшер провел во всех турнирах 25 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает англичанина в 20 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» истекает летом 2018 году.