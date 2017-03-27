Станислав Черчесов: С пониманием относимся к критике
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Бельгией сказал, что с пониманием относится к критике, которая обрушилась на национальную команду после поражения от Кот-д'Ивуара.
- С каким настроением вернулись в Сочи, где вы когда-то работали?
- С удовольствием вернулся, - сказал Черчесов. - При мне, кстати, закладывали этот стадион, так что круг замкнулся. Но многое изменилось с тех пор, Сочи преобразился.
- После матча с Кот-д'Ивуаром на сборную обрушилось много критики...
- Критика бывает даже после побед, а после поражений она неизбежна. Нужно относиться к ней с пониманием и делать соответствующие выводы. Мы разобрали позитивные и негативные моменты, которые были в той игре. Позитив нужно сохранить, а ошибки убрать.
- А какие были позитивные моменты были в матче с Кот-д'Ивуаром?
- В матче с Румынией в ноябре мы играли слишком широко, неправильно располагались на поле. И в этом отношении были сделаны правильные выводы. Потом, в футболе растет интенсивность игры. Да, мы уступили со счетом 0:2, но вот какая есть статистика. В матче с Турцией в августе мы сделали 900 ускорений, с Кот-д'Ивуаром - порядка 1700. У соперника было примерно столько же. Представляете, если бы у нас все еще было 900 ускорений? Но, понятно, никто не отменял тактику и индивидуальное мастерство, над ними нужно работать. У нас много молодых игроков, нужно помогать им, как в свое время помогали нам. А без ошибок не бывает. Повторю, на цифрах нельзя зацикливаться, но нельзя и не замечать их.
Матч пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – 19:00 (мск)
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция